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Владимир Путин: Зеленский не легитимен, с кем вести переговоры?

Политика

Президент России Владимир Путин признал, что легитимность президентства Зеленского закончилась.

Владимир Путин: Зеленский не легитимен, с кем вести переговоры?
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain

Вопрос о том, с кем именно на Украине теперь вести переговоры, — не праздный, — отметил глава российского государства на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

Владимир Путин напомнил, что из переговорного процесса ранее вышла сама Украина по указанию своих "западных хозяев".

"С кем вести переговоры, конечно, вопрос непраздный. Конечно, мы отдаём себе отчет в том, что легитимность действующего главы (украинского — Прим. ред.) государства закончилась", — сказал Путин.

России важно понять, с кем из представителей Украины можно вести переговоры, чтобы они привели к юридически обязывающим результатам, пояснил президент. Ответ на этот вопрос должна дать прежде всего политическая и правовая система самой Украины, включая парламент и конституционный суд, отметил президент.

Мирные переговоры с Украиной необходимо возобновить, и они должны быть основаны на здравом смысле, подчеркнул Путин.

Пикантность ситуации состоит в том, что все западные государства и даже ООН легитимность Зеленского признают, отменяя таким образом конституцию Украины. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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