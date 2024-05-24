После инаугурации президента в России произошла смена правительства. Чем она удивила, как эксперты объяснили кадровые перестановки, в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.
— Эксперты и наблюдатели активно обсуждают ключевых назначениях, фамилии новых министров, новых руководителей федеральных органов исполнительной власти, реализующих российскую внешнюю политику. Возникает много вопросов и по министру иностранных дел, и по новому министру обороны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал достаточно логическое объяснение кадровым перестановкам.
Бюджет министерства обороны и силового блока, сказал Дмитрий Песков, совсем недавно был ещё в районе 3%. Потом он вырос до 3,4%. И уже в самое последнее время он вырос до 6,7%. Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности. Это пока не критическая цифра.
"Но мы постепенно приближаемся в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас к ситуации середины 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%".
Пресс-секретарь президента Песков имел в виду 1985 год, когда перестройка ещё не началась, Михаил Горбачёв только пришёл к власти, и доля расходов на оборону в экономике Союза Советских Социалистических Республик достигала пиковых показателей.
Потом, с приходом Горбачёва и началом перестройки, политики разрядки, разоружения, эта доля начала снижаться.
Таким образом, по мнению Пескова, который репрезентирует точку Верховного главнокомандующего, страна вернулась в ситуацию первой половины 80-х годов.
Более того, судя по словам Пескова, это не предельные показатели. Были озвучены плановые показатели на следующий год — 8,7%. Они превышают показатели позднесоветского времени.
Однако некоторые эксперты считают, что ситуация сопоставима скорее не с серединой 80-х годов, а с концом 70-х — временем расцвета брежневского руководства. Например, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков намекает, что Россия может отказаться от моратория на размещение ракет средней и малой дальности, если США будут такие ракеты размещать. Таким образом, с точки зрения Рябкова, Россия возвращается даже не в середину 80-х, а в 1979 год.
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