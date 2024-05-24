Дарья Митина: “Мы возвращаемся в 1979 год”

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Эксперты и наблюдатели обсуждают ключевые назначения в правительство

3:00
Политика

После инаугурации президента в России произошла смена правительства. Чем она удивила, как эксперты объяснили кадровые перестановки, в видеоэфире Pravda.Ru рассказала секретарь Объединённой компартии, историк, депутат Госдумы II созыва Дарья Митина.

Эксперты и наблюдатели обсуждают ключевые назначения в правительство
Фото: commons.wikimedia.org by Oizo (Андрей Шмелёв) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0

— Эксперты и наблюдатели активно обсуждают ключевых назначениях, фамилии новых министров, новых руководителей федеральных органов исполнительной власти, реализующих российскую внешнюю политику. Возникает много вопросов и по министру иностранных дел, и по новому министру обороны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал достаточно логическое объяснение кадровым перестановкам.

Бюджет министерства обороны и силового блока, сказал Дмитрий Песков, совсем недавно был ещё в районе 3%. Потом он вырос до 3,4%. И уже в самое последнее время он вырос до 6,7%. Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно министерство обороны отвечает за размещение всех заказов в промышленности. Это пока не критическая цифра.

"Но мы постепенно приближаемся в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас к ситуации середины 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%".

Пресс-секретарь президента Песков имел в виду 1985 год, когда перестройка ещё не началась, Михаил Горбачёв только пришёл к власти, и доля расходов на оборону в экономике Союза Советских Социалистических Республик достигала пиковых показателей.

Потом, с приходом Горбачёва и началом перестройки, политики разрядки, разоружения, эта доля начала снижаться.

Таким образом, по мнению Пескова, который репрезентирует точку Верховного главнокомандующего, страна вернулась в ситуацию первой половины 80-х годов.

Более того, судя по словам Пескова, это не предельные показатели. Были озвучены плановые показатели на следующий год — 8,7%. Они превышают показатели позднесоветского времени.

Однако некоторые эксперты считают, что ситуация сопоставима скорее не с серединой 80-х годов, а с концом 70-х — временем расцвета брежневского руководства. Например, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков намекает, что Россия может отказаться от моратория на размещение ракет средней и малой дальности, если США будут такие ракеты размещать. Таким образом, с точки зрения Рябкова, Россия возвращается даже не в середину 80-х, а в 1979 год.

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Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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