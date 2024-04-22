Турецкий лидер Эрдоган чуть не упал в ходе церемонии встречи в Багдаде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган споткнулся и едва не упал в ходе церемонии встречи в Багдаде. Это попало на камеры журналистов.
Турецкий лидер шел по ковровой дорожке в солнцезащитных очках и споткнулся.
Кстати, Эрдоган не исключил, что после визита в Багдад отправится в столицу автономного региона Иракский Курдистан — Эрбиль.
Ранее, как сообщает ТАСС, президент Турции отметил, что во время его прибытия в Ирак "будет подписано большое количество соглашений".
Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).