Турецкий лидер Эрдоган чуть не упал в ходе церемонии встречи в Багдаде

Президент Турции Эрдоган едва не упал на церемонии встречи в Багдаде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган споткнулся и едва не упал в ходе церемонии встречи в Багдаде. Это попало на камеры журналистов.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS

Турецкий лидер шел по ковровой дорожке в солнцезащитных очках и споткнулся.

Кстати, Эрдоган не исключил, что после визита в Багдад отправится в столицу автономного региона Иракский Курдистан — Эрбиль.

Ранее, как сообщает ТАСС, президент Турции отметил, что во время его прибытия в Ирак "будет подписано большое количество соглашений".