Остались без приглашения. Швейцария до сих пор никого не позвала на конференцию по Украине

Власти Швейцарии еще не отправили странам приглашения на конференцию по Украине, которая пройдет в июне 2024 года.
В Министерстве иностранных дел страны сообщили, что это будет сделано на днях, пишет РИА Новости.
Кстати, конференцию планируется провести в Бюргенштоке.
Ранее ТАСС писало, что Москва не примет приглашение, если такое поступит. А в посольстве России в Швейцарии отметили, что встреча в Бюргенштоке в отсутствие нашей страны будет означать очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к результату.
Станислав Садальский негативно отозвался о торжестве в честь открытия Московского международного кинофестиваля (ММКФ).