Остались без приглашения. Швейцария до сих пор никого не позвала на конференцию по Украине

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Швейцария никому не отправила приглашения на июньскую конференцию по Украине

0:39
Политика

Власти Швейцарии еще не отправили странам приглашения на конференцию по Украине, которая пройдет в июне 2024 года.

Швейцария никому не отправила приглашения на июньскую конференцию по Украине
Фото: commons.wikimedia.org by Hardcoreraveman

В Министерстве иностранных дел страны сообщили, что это будет сделано на днях, пишет РИА Новости.

Кстати, конференцию планируется провести в Бюргенштоке.

Ранее ТАСС писало, что Москва не примет приглашение, если такое поступит. А в посольстве России в Швейцарии отметили, что встреча в Бюргенштоке в отсутствие нашей страны будет означать очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к результату.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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