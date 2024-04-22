Остались без приглашения. Швейцария до сих пор никого не позвала на конференцию по Украине

Швейцария никому не отправила приглашения на июньскую конференцию по Украине

0:39 Your browser does not support the audio element. Политика

Власти Швейцарии еще не отправили странам приглашения на конференцию по Украине, которая пройдет в июне 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Hardcoreraveman

В Министерстве иностранных дел страны сообщили, что это будет сделано на днях, пишет РИА Новости.

Кстати, конференцию планируется провести в Бюргенштоке.

Ранее ТАСС писало, что Москва не примет приглашение, если такое поступит. А в посольстве России в Швейцарии отметили, что встреча в Бюргенштоке в отсутствие нашей страны будет означать очередной раунд бесплодных консультаций, которые не смогут привести к результату.