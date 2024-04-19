G7 готовит сенсационный ход: как замороженные российские активы помогут Украине?

G7 продолжит работу над использованием замороженных российских активов

0:53 Your browser does not support the audio element. Политика

G7 продолжит свои усилия по использованию замороженных российских активов в интересах Украины, соблюдая законы и международное право.

Фото: https://twitter.com/DefenceU/status/1592109317033185280 by Defense of Ukraine is licensed under public domain

Об это говорится в заявлении, сделанном после встречи министров иностранных дел ЕС.

После начала конфликта на Украине ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России на сумму примерно $300 миллиардов. Приблизительно $5-6 миллиардов из них находятся в Соединенных Штатах, а основная часть расположена в Европе, включая международную площадку Euroclear в Бельгии.

Ранее заместитель министра иностранных дел Великобритании Нусрат Гани заявил, что страны G7 выработают новые предложения по передаче замороженных российских активов Украине в преддверии планируемого на июнь саммита.