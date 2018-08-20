Политолог о незаконной агитации Балакина: хитрые методы в борьбе за последнее место

Кандидату в мэры Москвы Михаилу Балакину вынесено предупреждение за нарушения при проведении агитационной кампании.

В четверг Мосгоризбирком (МГИК) вынес предупреждение кандидату на пост мэра Москвы от партии "Союз горожан", экс-владельцу компании СУ-155 Михаилу Балакину.

По словам представителя комиссии Дмитрия Реута, в ходе избирательной кампании несколько десятков граждан пожаловались на то, что агитационные материалы в пользу Балакина размещают на информационных стендах без предварительного согласия собственников рекламных конструкций. Законом это запрещено.

Напомним, выдвижение кандидата тоже сопровождалась скандалом — сначала горизбирком отказал ему в регистрации по причине того, что некоторые столичные депутаты отозвали свои подписи в его пользу. Позднее Балакин добился возможности участия в избирательной гонке через суд.

Комментируя очередные разногласия кандидата с избиркомом, политологи говорят, что агитационную кампанию Балакина вряд ли можно назвать агрессивной. Скорее, подобные методы — единственный способ привлечь внимание москвичей в условиях ограниченного бюджета.

"После этого скандала избиратели хоть узнали о существовании такого кандидата, как Михаил Балакин", — заметил директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

С помощью таких провокационных действий "у Балакина есть шанс получить последнее место" в гонке, считает политолог.

Рассуждая о соперничестве в рамках стартовавшей кампании, Смирнов отмечает, что у каждого кандидата есть своя электоральная ниша — за кандидатов от ЛДПР и КПРФ ожидаемо проголосуют сторонники этих партий, а "справоросс" Свиридов, известный в определенных столичных кругах, сможет собрать вокруг себя часть либерально настроенных горожан.

А у Балакина целевая аудитория "какая-то непонятная", считает Смирнов, допуская, что он, вероятно, рассчитывает "отобрать" часть голосов у нынешнего градоначальника.

Впрочем, политолог убежден, что для бизнесмена Балакина победа в гонке за кресло мэра вовсе не главное — это лишь "тренировка" перед выборами в московскую городскую думу, которые состоятся в 2019-м. В этом смысле зарегистрироваться кандидатом в мэры уже "почетно", независимо от того, сколько процентов он наберет в ходе голосования, полагает Смирнов.

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости