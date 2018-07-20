Путин: мне не нравится пенсионная реформа — как всему народу

Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится пенсионная реформа, как и большинству россиян.

Фото: Pravda. Ru

Глава государства отметил, что работа над законопроектом по-прежнему продолжается, и политики учтут все мнения за исключением тех людей, кто пытается сделать себе рекламу.

"Вопрос, конечно, очень чувствительный. Он не вчера возник […] Мне никакой вариант не нравится, который связан с повышением пенсионного возраста. И я вас уверяю, и в правительстве мало таких людей, которым это нравится. Потому что это не может нравиться подавляющему большинству граждан […] По большому счёту, можно ничего не делать в течение пяти, семи, десяти лет […] Но ситуация будет меняться не в пользу рабочих. […] Грустно говорить о таких вещах, но, когда решения такого масштаба и чувствительные для людей, надо оперировать профессиональными прогнозами. Окончательного решения нет!", — сказал президент.

Также Владимир Путин подчеркнул, что в России на пять пенсионеров приходится шесть граждан трудоспособного возраста. Если баланс нарушится, то пенсионная система просто "лопнет". Не принимая никаких мер по ее совершенствованию, государство может "надуть" граждан.

Ранее "Правда.Ру" писала, в Государственной Думе прошло голосование за принятие в первом чтении закона об увеличении пенсионного возраста. Как и ожидалось, власти продавили принятие реформы, которую общество уже называет "людоедской".

В итоге за пенсионную реформу проголосовало 328 человек, 103 оказалось против, воздержавшихся не было, еще несколько человек не явилось на заседание.

Одобрение Думой закона в первом чтении — это, стоит напомнить, принятие его "по существу". Во втором и третьем чтениях вносятся "тактические" доработки и поправки, без кардинальных изменений в саму логику и суть законопроекта.

Противниками реформы в Думе оказались фракции КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Но поскольку "Единая Россия" занимает в Думе большинство, итог был, что называется, "немного предсказуем".

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