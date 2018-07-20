Госсекретарь США пообещал вмешательство России в выборы

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что он "глубоко уверен" в будущих вмешательствах РФ в выборы в США и других западных стран. Об этом сообщает "РИА Новости".
"Я глубоко уверен, что Россия будет пытаться подрывать западную демократию в 2017 годах, 2018, 2019 и на протяжении ужасно долгого времени. Мы руководим американским правительством, и наша ответственность заключается в том, чтобы сделать все, чтобы помешать им вмешиваться не только в наши выборы, но и вообще вмешиваться в более широком понимании", - заявил Помпео в интервью телеканалу "Fox News".
В то же время топ-менеджер Microsoft сообщил, что в этом году специалисты компании выявили и предотвратили три кибератаки, осуществленные на устройства как минимум трех кандидатов на промежуточных выборах в конгресс США.
"Это (кандидаты) были люди, которые, благодаря своей позиции, могли представлять интерес с точки зрения шпионажа или срыва выборного процесса", - рассказал Том Берт.
Хакеры использовали поддельные сайты, на которые жертвы атаки попадали, переходя по отправленной ссылке.
Представители Microsoft утверждают, что эта тактика схожа с той, что использовали хакеры во время выборов в 2016 году.
Ранее "Правда.Ру" писала, выборы президента в США состоялись в ноябре 2016 года. Победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. В середине прошлого года некоторых членов его команды обвинили в связях с Россией.
Эксперты Вашингтона неоднократно заявляли о том, что к победе Трампа были причастны "русские хакеры", но доказательств этого так и не привели.
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