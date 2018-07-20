СМИ: Путин предложил Трампу новый план по Донбассу

Агентство "Bloomberg" сообщает, что якобы российский президент рассказал на собрании с послами, что на саммите в Хельсинки он предложил Трампу новый вариант урегулирования конфликта на востоке Украины.

Конкретно Путин предложил провести референдумы в народных республиках. Источники агентства, которые якобы присутствовали на совещании российского лидера с послами, заявили, что пока об этом не сообщили публично, чтобы Трамп смог обдумать предложение.

Ни Москва, ни Вашингтон информацию не комментируют. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал только, что "обсуждались несколько новых идей, над которыми будут работать".

Ранее "Правда.Ру" писала, рабочая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не могла пройти на Украине незамеченной. Так, сразу же после саммита в Хельсинки, столице Финляндии, Киев потребовал от Вашингтона объяснений.

Известно, что на саммите главами двух сверхдержав поднимался вопрос о урегулировании военного конфликта на Донбассе. Так, Владимир Путин заявил, что они с Дональдом Трампом достигли кое-каких договоренностей по этому поводу и наметили дальнейшую работу в этом направлении.

Украинское правительство же выступило с официальным заявлением, что требует от Вашингтона дать официальный комментарий по этому поводу. Если же какие-либо договоренности по этому вопросу и правда были достигнуты, Киев жаждет знать о них. Если же какой-либо конкретики Трампу и Путину добиться не удалось, украинское правительство требует опровержения информации об этих самых договоренностях.

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