СМИ: Путин предложил Трампу новый план по Донбассу

Агентство "Bloomberg" сообщает, что якобы российский президент рассказал на собрании с послами, что на саммите в Хельсинки он предложил Трампу новый вариант урегулирования конфликта на востоке Украины.
Конкретно Путин предложил провести референдумы в народных республиках. Источники агентства, которые якобы присутствовали на совещании российского лидера с послами, заявили, что пока об этом не сообщили публично, чтобы Трамп смог обдумать предложение.
Ни Москва, ни Вашингтон информацию не комментируют. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал только, что "обсуждались несколько новых идей, над которыми будут работать".
Ранее "Правда.Ру" писала, рабочая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не могла пройти на Украине незамеченной. Так, сразу же после саммита в Хельсинки, столице Финляндии, Киев потребовал от Вашингтона объяснений.
Известно, что на саммите главами двух сверхдержав поднимался вопрос о урегулировании военного конфликта на Донбассе. Так, Владимир Путин заявил, что они с Дональдом Трампом достигли кое-каких договоренностей по этому поводу и наметили дальнейшую работу в этом направлении.
Украинское правительство же выступило с официальным заявлением, что требует от Вашингтона дать официальный комментарий по этому поводу. Если же какие-либо договоренности по этому вопросу и правда были достигнуты, Киев жаждет знать о них. Если же какой-либо конкретики Трампу и Путину добиться не удалось, украинское правительство требует опровержения информации об этих самых договоренностях.
Читайте также:
После саммита: что будет дальше между Россией и США
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Реакцию первой леди США после рукопожатия с Путиным обсуждают в сети.
Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.
Несмотря на явно стёбную подоплеку обращения, петицию подписали более 6 тысяч человек
Москва активно пытается противостоять поглощению НАТО стран Балкан. Об этом свидетельствует противодействие подписанию договора о новом наименовании Македонии.