Трамп рассказал, когда станет "злейшим врагом" Путина

Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBS, что, если отношения между США и Россией не удастся наладить, то он станет "злейшим врагом" Путина. Об этом сообщает "РИА Новости".

Фото: Pravda.Ru

"Я буду злейшим врагом Владимира Путина, если отношения США-РФ не сложатся", - сказал Трамп.

Ранее "Правда.Ру" писала, встреча российского и американского президентов состоялась 16 июня в Хельсинки. Лидеры посвятили беседе без свидетелей 2 часа, столько же они проговорили при окружении. Собеседники обсудили ситуацию меж двумя странами, накалившуюся в контексте крымской и украинской ситуации, а также из-за якобы "вмешательства" Москвы в американские выборы.

В госдепартаменте США рассматривают три предложения, которые выдвинули лидеры двух государств по итогам встречи в Хельсинки. В проекты, рассматриваемые госдепом, включены политологи, бизнесмены и военные обоих государств.

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