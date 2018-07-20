Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Трамп рассказал, когда станет "злейшим врагом" Путина

Политика

Американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBS, что, если отношения между США и Россией не удастся наладить, то он станет "злейшим врагом" Путина. Об этом сообщает "РИА Новости". 

Трамп рассказал, когда станет
Фото: Pravda.Ru

"Я буду злейшим врагом Владимира Путина, если отношения США-РФ не сложатся", - сказал Трамп. 

Ранее "Правда.Ру" писала, встреча российского и американского президентов состоялась 16 июня в Хельсинки. Лидеры посвятили беседе без свидетелей 2 часа, столько же они проговорили при окружении. Собеседники обсудили ситуацию меж двумя странами, накалившуюся в контексте крымской и украинской ситуации, а также из-за якобы "вмешательства" Москвы в американские выборы.

В госдепартаменте США рассматривают три предложения, которые выдвинули лидеры двух государств по итогам встречи в Хельсинки. В проекты, рассматриваемые госдепом, включены политологи, бизнесмены и военные обоих государств. 

Читайте также:

Стало известно, о чем договорились Путин и Трамп

Трамп рассказал о поразившей его силе Путина

Ученые из МГУ создали методику, которая поможет в расследованиях применения химоружия Ученые из МГУ создали методику, которая поможет в расследованиях применения химоружия

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы США Трамп Путин беседа диалог саммит Россия политика
Обсудить
Актуальная аналитика
Диалоги
”Трамп оказался слабаком перед Путиным”: почему саммит был провальным
Православие
Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом
США и Канада
Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина"
Читательский топ
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Трамп рассказал о поразившей его силе Путина
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Новости Все >
Американские СМИ назвали самое страшное российское оружие
Создана методика оперативного определения в организме отравляющих веществ
Путин поменял правила завещаний
НАТО собирается заполучить в свои ряды все постсоветские республики
Подмигивание как способ оплаты покупок: технологию внедрят в 2019 году
Неудачливый грабитель из США нарвался на бойца ММА
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина

Реакцию первой леди США после рукопожатия с Путиным обсуждают в сети.

Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Россия
Разорим и запретим: Москва готовит суперсанкции против Украины
Мир
Трамп рассказал о поразившей его силе Путина
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне

Подавляющее большинство жителей Украины считают ситуацию в стране критической и взрывоопасной.

Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Белоруссия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Политика
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев

Несмотря на явно стёбную подоплеку обращения, петицию подписали более 6 тысяч человек

Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Власть
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Политика
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Общество
Индекс социального настроения россиян рухнул
Любовь Степушова Почему Трамп не хочет "защищать Европу от Путина" Любовь Степушова Игорь Буккер Кто назвал британскую королеву "сосиской"? Игорь Буккер Василий Амирджанов "Белые каски" могут переехать в Солсбери Василий Амирджанов
Комментарии
Путин поменял правила завещаний
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
"Они хотели бокса": Трамп объяснил критику после переговоров с Путиным
Путин поменял правила завещаний
НАТО собирается заполучить в свои ряды все постсоветские республики
Путин заявил о риске войны с Украиной в Донбассе
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Путин поменял правила завещаний
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Меланью Трамп перемкнуло от рукопожатия Путина
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
НАТО собирается заполучить в свои ряды все постсоветские республики
Это всё придумал Бисмарк: как Госдума приняла "проклятый" закон
Балканы
Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию

Москва активно пытается противостоять поглощению НАТО стран Балкан. Об этом свидетельствует противодействие подписанию договора о новом наименовании Македонии.

Как атеист Ципрас предал греков, православие и Россию
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Балканы
Сербия опять не признала Косово. И даже больше
Украинцы массово покидают родину
Украина
Украинцы массово покидают родину
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Турция двинется от США, но не к России
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался