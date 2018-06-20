Названы страны-победители в скорой Третьей мировой войне

Генерал-лейтенант армии США в отставке Дэвид Барно и ученый Нора Бензаэль из Американского университета определили страны, которые могут одержать победу в современном масштабном конфликте. Своими мнениями они поделились с изданием War On The Rocks.

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Они считают, что теперь военная мощь страны и ее прошлый боевой опыт не станут ключевыми факторами победы. Эти показатели все дальше отходят на второй план, а на первом появляются технологии.

Те государства, которые активно занимаются разработкой искусственного интеллекта, робототехникой, созданием и развитием технологических новшеств, могут успешно проявить себя в Третьей мировой войне. Специалисты отмечают, что в те годы, когда проходили предыдущие военные конфликты, подобные средства не применялись. Сейчас они займут главенствующую роль. Поэтому даже богатый опыт ведения боевых действий просто напросто становится пережитком времени и не влияет на исход будущего столкновения.

Ранее "Правда.Ру" писала, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем недавнем интервью радио «Би-би-си» сделал холодное послание миру: риск возникновения "третьей мировой войны" на Ближнем Востоке усиливается с угрожающей скоростью. Противоборствующими сторонами в конфликте, которые обозначает Гутерриш, с одной стороны, - США, Израиль и Саудовскую Аравию, которым помогают некоторые из их союзников в Западной Европе, а также Китай, Россия и Иран - с другой.