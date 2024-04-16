Сергей Нарышкин и Абдел Фаттах ас-Сиси обсудили возможности для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке

Пресс-бюро СВР: Сергей Нарышкин и Абдель Фаттах ас-Сиси обменялись мнениями

0:47 Your browser does not support the audio element. Политика

Сергей Нарышкин, который занимает пост главы СВР РФ, во время посещения Египта провел разговор с главой республики Абделем Фаттахом ас-Сиси. Они обсудили возможности для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Фото: kremlin.ru by Официальный сайт президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

В пресс-бюро СВР рассказали, что стороны обменялись мнениями по вопросам урегулирования обстановки в регионе с учетом ситуации в секторе Газа, противостояния терроризму, конфликта Москвы и Киева, а также обсудили проблемы в Афганистане.

Подчеркивается желание двух государств и в дальнейшем тесно сотрудничать в сфере национальной безопасности. В сообщении сказано, что встреча показала сходство позиций обеих стран в данных вопросах.