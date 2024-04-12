Песков считает, что заявление главы МВД Эстонии об РПЦ нельзя назвать умным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что слова главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса о признании Московского патриархата РПЦ террористической организацией трудно назвать умными.
"В Кремле не хотели бы ничего думать о таких заявлениях. В любом случае, заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений", — цитируют Пескова РИА Новости.
Напомним, что глава МВД Эстонии собирается предложить парламенту страны признать Московский патриархат РПЦ "террористической" организацией. Это нужно для того, чтобы окончательно запретить его деятельность в Эстонии.
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