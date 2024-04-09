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В Пекине прошли переговоры между главами МИД России и КНР

Сергей Лавров и Ван И провели переговоры в Пекине

1:10
Политика

В ходе визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Пекин прошли официальные переговоры с главой МИД КНР Ван И.

Сергей Лавров и Ван И провели переговоры в Пекине
Фото: commons.wikimedia.org by www.mid.ru

Сергей Лавров отметил, что Россия и Китай продолжат сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом, что особенно актуально в контексте недавнего теракта в "Крокус Сити Холле".

Также Сергей Лавров поднял вопрос о совместной борьбе с западными санкциями в отношении России.

"РФ и Китай намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС и ШОС".

Ван И подчеркнул, что Китай будет поддерживать стабильное развитие России под руководством Путина, Китай и Россия продолжат активное взаимодействие на международной арене и оказание поддержки друг другу по наиболее важным вопросам. Он подчеркнул, что нынешний уровень российско-китайских отношений был достигнут в результате многолетней работы и потому его следует укреплять и в дальнейшем. 

"Хорошие отношения между Россией и Китаем было нелегко установить, они стоят того, чтобы ими дорожить и оберегать."

На совместной пресс-конференции было заявлено, что Россия и Китай выступают за демократизацию международных отношений. 

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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