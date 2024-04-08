Российский "Град" уничтожил украинского "Вампира", около 20 артиллерийских установок обстреливают российские территории — военный обозреватель

Военный обозреватель, писатель и журналист Алексей Суконкин прокомментировал Pravda. Ru успешное уничтожение российским "Градом" украинского РСЗО "Вампир", обстреливавшего Белгород.

"Особой роли не сыграет, но, это, знаете, как по крупице, по крупице, и там, глядишь, уже и мешок. Успех в том, что удалось обнаружить вовремя "Вампир", дать координаты в расчёт. Уникально то, что сработала разведка, скорее всего, это воздушная разведка была, они передали данные артиллеристам, и те уже накрыли. Успех обусловлен взаимодействием структур", — утверждает эксперт.

Несмотря на немногочисленность "Вампиров" на Артёмовском направлении, — говорит Суконкин, — они наносят ущерб российским территориям.

"Вред большой, конечно. У них задача — не поражение войсковой группировки, они стреляют по жилым районам. Они работают не на снижение боеспособности наших войск, а, на создание такого фона для информационной работы, чтобы люди пугались, боялись. Их задача вот такая. Очень хорошо, что пресекли, хотя бы вот эту машину уничтожили. Конечно, их там не так много, конкретно на этом направлении, я не думаю, что там больше 20 боевых машин такого типа, и где-то станет потише сейчас", — уверен обозреватель.