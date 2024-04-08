Клип русской певицы Влады Мирави не хотят брать на музканалы.
А не берут творчество казачки и фолк-поп-певицы из-за православных символов в ролике: храма, креста и иконы. Об этом Влада сообщает в своём Telegram-канале.
Однако надо ли удивляться этому факту, когда сегодня на вершинах топ-листов скандальный сингл Инстасамки под многоговорящим названием "За деньги да", пишет "Царьград".
По мнению издания, по ТВ сегодня продолжают показывать либеральных знаменитостей, которые или молчат с самого начала спецоперации, или не стесняется в своих выражениях.
На вершинах чартов — пошлые песенки про лёгкие деньги, наркоту, разврат и алкоголь. Православным темам и традиционным ценностям на телевизионных каналах сегодня не место, подчеркивает портал.
А ведь именно через культуру оболванено население Украины, настроив её против братьев. Если культура не управляется на госуровне, она сама начнёт управлять народом с частных площадок, подытожил телеканал.
Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.