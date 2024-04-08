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Творчество певицы российские каналы отвергли из-за православных символов: храма, креста и иконы

1:03
Политика

Клип русской певицы Влады Мирави не хотят брать на музканалы.

Творчество певицы российские каналы отвергли из-за православных символов: храма, креста и иконы
Фото: archive.org by Serg Podshipnick is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

А не берут творчество казачки и фолк-поп-певицы из-за православных символов в ролике: храма, креста и иконы. Об этом Влада сообщает в своём Telegram-канале.

Однако надо ли удивляться этому факту, когда сегодня на вершинах топ-листов скандальный сингл Инстасамки под многоговорящим названием "За деньги да", пишет "Царьград".

По мнению издания, по ТВ сегодня продолжают показывать либеральных знаменитостей, которые или молчат с самого начала спецоперации, или не стесняется в своих выражениях.

На вершинах чартов — пошлые песенки про лёгкие деньги, наркоту, разврат и алкоголь. Православным темам и традиционным ценностям на телевизионных каналах сегодня не место, подчеркивает портал.

А ведь именно через культуру оболванено население Украины, настроив её против братьев. Если культура не управляется на госуровне, она сама начнёт управлять народом с частных площадок, подытожил телеканал.

Клип русской фолк-поп-певицы Влады Мирави не берут на музканалы из-за православных символов в кадре
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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