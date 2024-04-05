Неожиданное заявление на счет России сделал глава Миноброны Италии

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Reuters: Министр обороны Италии считает, что диалог с Россией стоит сохранить

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Политика

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто считает, что диалог с властями Российской Федерации стоит поддерживать. Статья об этом вышла в издании Reuters. 

Reuters: Министр обороны Италии считает, что диалог с Россией стоит сохранить
Фото: commons.wikimedia.org by Jose Antonio is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Италия и Франция всегда поддерживали и будут поддерживать Украину. Важно, чтобы каналы для очных ставок и диалога также оставались открытыми", — сказал министр обороны Италии.

Крозетто добавил, что жесткое общение должно иметь место для "обеспечения справедливого мира".

Ранее он же заявлял, что ситуация на Украине может быть разрешена при помощи дипломатии.

Добавим, что власти нашей страны не один раз говорили о готовности к переговорам, однако правительство Киева ввели запрет на них на уровне законодательства. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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