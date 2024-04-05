Неожиданное заявление на счет России сделал глава Миноброны Италии

Reuters: Министр обороны Италии считает, что диалог с Россией стоит сохранить

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто считает, что диалог с властями Российской Федерации стоит поддерживать. Статья об этом вышла в издании Reuters.

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"Италия и Франция всегда поддерживали и будут поддерживать Украину. Важно, чтобы каналы для очных ставок и диалога также оставались открытыми", — сказал министр обороны Италии.

Крозетто добавил, что жесткое общение должно иметь место для "обеспечения справедливого мира".

Ранее он же заявлял, что ситуация на Украине может быть разрешена при помощи дипломатии.

Добавим, что власти нашей страны не один раз говорили о готовности к переговорам, однако правительство Киева ввели запрет на них на уровне законодательства.