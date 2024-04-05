"Он не был провидцем ": в Госдуме рассказали, почему сбылись многие предсказания Жириновского

Депутат Госдумы Луговой объяснил сбывшиеся предсказания Жириновского начитанностью политика

3:02 Your browser does not support the audio element. Политика Партии

Владимир Жириновский имел аналитический склад ума, был очень начитанным человеком и умел правильным образом анализировать события. Так в беседе с Pravda.Ru депутат Госдумы, замглавы фракции ЛДПР Андрей Луговой объяснил, почему сбывались и сбываются сейчас предсказания политика.

Фото: Официальный сайт ЛДПР

"Всему свое приходит время. Я сам над этим задумываюсь и прихожу к выводу. Во-первых, Владимир Вольфович был очень образованным и очень начитанным человеком. Постоянно занимался самообразованием даже во взрослом возрасте — 70-75 лет”, — отметил парламентарий.

По словам Лугового, Жириновский смотрел много документальных фильмов не только по телевизору, но и в командировках, читал много исторической литературы.

"И вот это глубокое знание истории человечества, видимо, способствовало тому, что его аналитический ум, который от рождения был, заставлял его правильным образом анализировать события, происходящие в современном мире. То есть здесь речь идёт не о том, как предсказатели берут на себя смелость говорить, разные провидцы, а он был не провидец, он просто анализировал события, которые уже в истории происходили, только ранее. А история (давно же говорится) давно, давно и повторяется”, — добавил он.

Как добавил депутат Госдумы, Владимир Вольфович был тем человеком, который умеет слушать.

"Мудрость человека определяется способностью и умением слушать людей, которые тебя окружают, и равных себе, и в силу работы, службы, возраста подчиненных. Как я теперь убеждаюсь, это одно из его выдающихся качеств. И он, будучи амбициозным человеком, был очень в меру горделив и очень в меру тщеславен ровно столько, сколько не позволяло происходить событиям, когда гордость и тщеславие губило человека. Он всегда этот баланс чувствовал", — заключил Луговой.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Основателю и лидеру ЛДПР, депутату Госдумы всех восьми созывов, было 75 лет.

После смерти основателя лидера ЛДПР стали появляться его заявления, которые, как назвали в сети, стали пророческими. Так, в 2019 году, ещё до начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, Жириновский заявлял, что президентское голосование, на котором одержал победу Владимир Зеленский, станет последним для этой страны. Также он указал, что Украина лишится части своих территорий, и несколько ее областей войдут в состав России. Также в историю вошло его заявление, сказанное с трибуны Госдумы в декабре 2021-го, которое сочли предсказанием начала СВО. Тогда политик сказал: "Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный, когда Россия снова станет великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну".