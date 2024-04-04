Вашингтон тайно сотрудничает со спикером Джонсоном по вопросам помощи Украине

Белый дом "по-тихому"ведет переговоры со спикером палаты представителей Майком Джонсоном касаемо помощи Киеву.
Речь идет о рассмотрения пакета помощи в размере 60 миллиардов долларов.
"Подручные президента США Джо Байдена тайно работают за кулисами, чтобы убедиться, что спикер Майк Джонсон сможет поставить на голосование пакет помощи дляКиева пережить это как политическая фигура", — пишет издание Politico.
Правительство контактирует с офисом Джонсона по поводу поддержки Киева за время двухнедельных каникул конгресса.
Также в статье сказано, что пока американский лидер давил на республиканцев, чтобы те одобрили пакет помощи Украине, он и его офис не нападали на спикера палаты.
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