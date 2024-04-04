Владимир Путин заявил, что экономика нашей страны не переводится в режим военного времени

Президент России Владимир Путин заявил, что даже несмотря на текущие испытания, экономика нашей страны не переводится в режим военного времени. Об этом пишут РИА Новости.
Подобного перехода не ожидается.
"Несмотря на все сложности, мы же не переводим экономику в режим военного времени", — сказал Путин.
Уточним, что президент выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов РФ.
Кстати, ранее Путин поручил правительству вывести экономику нашей страны минимум на четвертое место в числе крупнейших в мире по показателю ВВП по паритету покупательной способности.
Справиться с муравьями поможет одно простое изобретение.