Владимир Путин заявил, что экономика нашей страны не переводится в режим военного времени

Владимир Путин: "экономика России не переводится на военные рельсы"

0:37 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что даже несмотря на текущие испытания, экономика нашей страны не переводится в режим военного времени. Об этом пишут РИА Новости.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Подобного перехода не ожидается.

"Несмотря на все сложности, мы же не переводим экономику в режим военного времени", — сказал Путин.

Уточним, что президент выступил на съезде Федерации независимых профсоюзов РФ.

Кстати, ранее Путин поручил правительству вывести экономику нашей страны минимум на четвертое место в числе крупнейших в мире по показателю ВВП по паритету покупательной способности.