Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о предполагаемой мобилизации в России вызвали бурные обсуждения среди политиков.
В частности, член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв категорично отреагировал на заявление украинского лидера.
"Зеленский решил за нашего президента поработать что ли? Кто он такой-то, это чучело?!", — заявил он.
Гурулёв отметил, что нет нужды ни в какой мобилизации.
"Мы свободно набираем добровольцев в вооружённые силы", — заявил генерал Гурулёв в беседе с журналистами SHOT.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.