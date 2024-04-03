"Зеленский решил за нашего президента поработать что ли?" В России категорично прокомментировали слова украинского президента о том, что Россия готовит мобилизацию

Генерал Гурулёв опроверг слова Зеленского о планах России мобилизовать 300 тысяч челоек

0:34 Your browser does not support the audio element. Политика

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о предполагаемой мобилизации в России вызвали бурные обсуждения среди политиков.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В частности, член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулёв категорично отреагировал на заявление украинского лидера.

"Зеленский решил за нашего президента поработать что ли? Кто он такой-то, это чучело?!", — заявил он.

Гурулёв отметил, что нет нужды ни в какой мобилизации.

"Мы свободно набираем добровольцев в вооружённые силы", — заявил генерал Гурулёв в беседе с журналистами SHOT.