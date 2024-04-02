Сергей Лавров заявил, что Россия и Белоруссия справятся с угрозами, которые бросает коллективный Запад

Лавров считает, что Россия и Белоруссия победят коллективный Запад

0:44 Your browser does not support the audio element. Политика

Сергей Лавров, который является главой МИД РФ, считает, что Россия и Белоруссия преодолеют все угрозы, которые направлен на них коллективным Западом и Украиной. Об этом министр высказался, поздравляя главу МИД Белоруссии Днем Единения народов двух государств.

Фото: securityconference.org by Koerner /MSC is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Germany license

Лавров сказал, что трудности, которые совместно преодолевают страны, объединяют их, закрепляют намерение остановить зло, которое исходит от "человеконенавистнических идеологий неонацизма и религиозного экстремизма".

Напомним, что ранее глава МИД РФ говорил о том, что наша страна готова перейти к мирному урегулированию конфликта на Украине, но не на основании "формулы мира", предложенную Владимиром Зеленским.