Сергей Лавров, который является главой МИД РФ, считает, что Россия и Белоруссия преодолеют все угрозы, которые направлен на них коллективным Западом и Украиной. Об этом министр высказался, поздравляя главу МИД Белоруссии Днем Единения народов двух государств.
Лавров сказал, что трудности, которые совместно преодолевают страны, объединяют их, закрепляют намерение остановить зло, которое исходит от "человеконенавистнических идеологий неонацизма и религиозного экстремизма".
Напомним, что ранее глава МИД РФ говорил о том, что наша страна готова перейти к мирному урегулированию конфликта на Украине, но не на основании "формулы мира", предложенную Владимиром Зеленским.
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