Скажите Западу "спасибо": на Украине спрогнозировали сокращение населения почти в два раза

Минсоцразвития Украины спрогнозировало сокращение населения почти в два раза

1:08 Your browser does not support the audio element. Политика

Министерство социального развития Украины опубликовало прогноз динамики численности населения страны до середины века, передают "Известия". К 2051 году в "Незалежной" количество людей может составить 25 млн человек.

Фото: flickr.com by Andrew Bossi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Стоит отметить, что после провозглашения независимости в 1991 году численность украинцев оценивалась в 50 млн. Однако в ведомстве лукавят. Реальные цифры, полученные от украинских и европейских демографов, учёных, социологов и миграционщиков свидетельствуют о том, что на Украине уже осталось (живыми) всего от 18 до 25 млн человек.

Но в случае принятия новой стратегии, которая бы способствовала возвращению украинцев и воспроизводству населения, возможен и более оптимистичный сценарий. По подсчётам Минсоцразвития, в этом случае к середине века население "Незалежной" составит 31,6 млн человек. Но при этом, с учётом последних событий, неизвестно, останется ли вообще эта страна на карте мира.