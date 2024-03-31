Министерство социального развития Украины опубликовало прогноз динамики численности населения страны до середины века, передают "Известия". К 2051 году в "Незалежной" количество людей может составить 25 млн человек.
Стоит отметить, что после провозглашения независимости в 1991 году численность украинцев оценивалась в 50 млн. Однако в ведомстве лукавят. Реальные цифры, полученные от украинских и европейских демографов, учёных, социологов и миграционщиков свидетельствуют о том, что на Украине уже осталось (живыми) всего от 18 до 25 млн человек.
Но в случае принятия новой стратегии, которая бы способствовала возвращению украинцев и воспроизводству населения, возможен и более оптимистичный сценарий. По подсчётам Минсоцразвития, в этом случае к середине века население "Незалежной" составит 31,6 млн человек. Но при этом, с учётом последних событий, неизвестно, останется ли вообще эта страна на карте мира.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.