"Только быстрая победа": как меняются цели российской армии на Украине

Политолог Ищенко: спецоперация России на Украине превращается в обыкновенную войну

1:11 Your browser does not support the audio element. Политика

Спецоперация на Украине из первоначально ограниченной военной кампании начинает превращаться в полномасштабную войну.

Фото: apral.ru

Об этом заявил политолог и эксперт Ростислав Ищенко.

По его словам, первоначальные цели специальной операции — денацификация и демилитаризация Украины, были поставлены из-за нежелания Запада и Киева переговоров. Эти планы несли в себе минимальное применение военной силы и стремление сохранить государственность Украины, пускай даже и в несколько изменённом виде.

Однако активное вмешательство западных стран в сам конфликт существенно изменило характер СВО, которая стала перерастать в обычную войну. Всё это, конечно, требует значительного наращивания военных ресурсов, цитирует аналитика "Военное дело".

Сегодня главный вопрос — что произойдёт раньше: Киев окончательно сломается под мощью ВС РФ или Запад соберётся с силами и затянет сопротивление Украины до момента готовности самому выйти на арену?

Для РФ главное — максимально ускорить время победы и с минимальными ментальными потерями выйти, вернув внутреннюю и внешнюю политику в нормальное состояние компромисса, подытожил Ищенко.