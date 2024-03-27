Президент США Джо Байден вновь не сумел сдержать оскорбительные высказывания в адрес главы российского государства Владимира Путина.
В ходе своего выступления в штате Северная Каролина, он обсуждал возможность увеличения налогов для миллиардеров в Соединенных Штатах с целью обеспечения дополнительных средств.
"Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина", — заявил Байден.
Ранее, 21 февраля, на предвыборном мероприятии в Калифорнии, глава Белого дома также не упустил возможности вновь обвинить Путина.
Байден отметил, что Соединенным Штатам постоянно приходится беспокоиться о возможном ядерном конфликте, потому что "есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина".
Россия активно продвигает проект газопровода "Сила Сибири — 2", который предполагает поставки природного газа через Монголию в КНР, говорится в материале Sohu.