Джо Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в отношении Владимира Путина

Президент США Байден назвал Путина "мясником"

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент США Джо Байден вновь не сумел сдержать оскорбительные высказывания в адрес главы российского государства Владимира Путина.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В ходе своего выступления в штате Северная Каролина, он обсуждал возможность увеличения налогов для миллиардеров в Соединенных Штатах с целью обеспечения дополнительных средств.

"Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина", — заявил Байден.

Ранее, 21 февраля, на предвыборном мероприятии в Калифорнии, глава Белого дома также не упустил возможности вновь обвинить Путина.

Байден отметил, что Соединенным Штатам постоянно приходится беспокоиться о возможном ядерном конфликте, потому что "есть всякие сумасшедшие сукины дети вроде этого парня, Путина".