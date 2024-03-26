Если Украина вступит в Североатлантический альянс, то ее конфликт с Россией не получится решить дипломатически. Такое мнение высказал лидер французской партии "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар.
"Все знают, что если Украина станет участником альянса, то возможность дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной исчезнет, растворится", — заявил политик в эфире BFM TV.
Он также сообщил, что во Франции велись обсуждения, готовы ли они согласиться с тем, что Украина вскоре может вступить в НАТО, и пришли к выводу, что присоединение Украины к ЕС — настоящая трагедия для промышленности и сельского хозяйства Франции, пишут РИА Новости.
Один из участников группы "Пикник" рассказал, что у коллектива сгорели все инструменты, но концерт в Санкт-Петербурге всё же состоится.