Во Франции считают, что если Украина станет членом НАТО, то ее конфликт с Россией уже не получится решить дипламатическим путем

Депутат Бомпар: присоединение Украины к ЕС — настоящая трагедия для промышленности и сельского хозяйства Франции

0:43 Your browser does not support the audio element. Политика

Если Украина вступит в Североатлантический альянс, то ее конфликт с Россией не получится решить дипломатически. Такое мнение высказал лидер французской партии "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар.

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"Все знают, что если Украина станет участником альянса, то возможность дипломатического разрешения конфликта между Россией и Украиной исчезнет, растворится", — заявил политик в эфире BFM TV.

Он также сообщил, что во Франции велись обсуждения, готовы ли они согласиться с тем, что Украина вскоре может вступить в НАТО, и пришли к выводу, что присоединение Украины к ЕС — настоящая трагедия для промышленности и сельского хозяйства Франции, пишут РИА Новости.