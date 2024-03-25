Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выразила свою позицию относительно заявления представителей Белого дома об отказе оказать помощь России в обеспечении безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле".
В комментарии, опубликованном в её Telegram-канале в понедельник, 25 марта, заявлено, что "демонстративное аморальное поведение стало "новой нормальностью" в либеральных демократиях".
Мария Захарова ранее отмечала, что американская сторона сама "загнала себя в ловушку", заявив что теракт в "Крокус Сити Холле", который унёс жизни не менее чем у 137 человек, совершила террористическая организация ИГИЛ*.
Трагедия в концертном зале подмосковного "Крокус Сити Холла", в результате которой погибли 137 человек и ещё более 180 пострадали, заставила весь мир вспомнить о необходимости международного сотрудничества в противодействии терроризму.
* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.
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