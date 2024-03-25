"Демонстративное аморальное поведение": Захарова прокомментировала заявление Белого дома об отсутствии планов содействовать России в сфере безопасности на фоне теракта

Захарова назвала "аморальным" отказ США помогать РФ после теракта

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова выразила свою позицию относительно заявления представителей Белого дома об отказе оказать помощь России в обеспечении безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле".

Фото: council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В комментарии, опубликованном в её Telegram-канале в понедельник, 25 марта, заявлено, что "демонстративное аморальное поведение стало "новой нормальностью" в либеральных демократиях".

Мария Захарова ранее отмечала, что американская сторона сама "загнала себя в ловушку", заявив что теракт в "Крокус Сити Холле", который унёс жизни не менее чем у 137 человек, совершила террористическая организация ИГИЛ*.

Трагедия в концертном зале подмосковного "Крокус Сити Холла", в результате которой погибли 137 человек и ещё более 180 пострадали, заставила весь мир вспомнить о необходимости международного сотрудничества в противодействии терроризму.

* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.