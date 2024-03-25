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Россия не допустит вмешательства во внутренние дела: МИД вызвал временного поверенного в делах Австралии в России Джереми Гатри

МИД РФ выразило демарш временному поверенному в делах Австралии в Москве

1:08
Политика

Министерство иностранных дел России выразило демарш временному поверенному в делах Австралии в Москве, Джереми Гатри, после того, как на странице посольства в социальной сети было опубликовано сообщение, подвергающее сомнению территориальную целостность Российской Федерации.

МИД РФ выразило демарш временному поверенному в делах Австралии в Москве
Фото: web.archive.org by Максим Козленко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Об этом говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

22 марта Джереми Гатри был вызван в МИД России, где ему был выражен решительный протест в связи с публикацией сообщения австралийским посольством в социальной сети Telegram, которое поставило под сомнение территориальную целостность России и содержало ложную информацию о голосовании на выборах президента 15-17 марта 2024 года в некоторых российских регионах.

В МИДе заявили, что дипломату из Австралии было сказано, что указанные действия дипмиссии рассматриваются как вмешательство во внутренние дела нашей РФ.

Представителю дипломатической миссии было предъявлено требование об удалении сообщения посольства Австралии и принятии мер для предотвращения повторения подобных инцидентов в будущем.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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