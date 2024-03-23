Путин объявил 24 марта общенациональным днем траура в России в связи с терактом в "Крокусе"

Путин объявил 24 марта общенациональным днём траура в России

0:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Президент Владимир Путин объявил 24 марта общенациональным днём траура в России. Об этом глава государства заявил в обращении к россиянам.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Глава государства заявил, что все виновные понесут наказание.

Теракт в "Крокусе" произошёл вечером 22 марта, когда вооружённая группа людей ворвалась в здание и открыла огонь по ни в чём невинным людям. ФСБ сообщила, что задержала 11 человек по подозрению в совершении теракта.

Все подробности о теракте читайте в нашем сюжете.