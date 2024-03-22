Часть российской территории де-факто оккупирована Украиной: Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о необходимости обезопасить жителей и освободить новые регионы, которые, по его словам, де-факто оккупированы киевским режимом.
По словам представителя Кремля в интервью aif. ru, в РФ появились четыре новых субъекта, и главной задачей России является защита населения и освобождение этих территорий.
Песков отметил, что для России критически важно предотвратить наличие государства на своих границах, имеющего намерения отобрать у нее территории, в том числе Крым, а также регионы Донбасса. По его мнению, использование любых методов для отделения данных областей от России недопустимо.
Также Песков заявил, что Россия находится в "состоянии войны".
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