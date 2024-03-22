Часть российской территории де-факто оккупирована Украиной: Песков заявил, что Россия находится в состоянии войны

Дмитрий Песков признал оккупацию киевским режимом территории РФ

0:48 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о необходимости обезопасить жителей и освободить новые регионы, которые, по его словам, де-факто оккупированы киевским режимом.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

По словам представителя Кремля в интервью aif. ru, в РФ появились четыре новых субъекта, и главной задачей России является защита населения и освобождение этих территорий.

Песков отметил, что для России критически важно предотвратить наличие государства на своих границах, имеющего намерения отобрать у нее территории, в том числе Крым, а также регионы Донбасса. По его мнению, использование любых методов для отделения данных областей от России недопустимо.

Также Песков заявил, что Россия находится в "состоянии войны".