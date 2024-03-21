Песков рассказал, каким гражданам России домой лучше не возвращаться

Дмитрий Песков рассказал, каких россиян обратно домой ждать не будут

1:02 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не будут ждать тех, кто встал на позиции врага.

Фото: CreativeCommons by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

"В России не будут ждать обратно тех уехавших россиян, кто встал на позиции врага".

Песков имел ввиду тех граждан России, кто публично заявлял о поддержке Украины и выступал против политики России и её руководства, активно занимался дискредитацией ВС РФ, или даже занимался спонсированием ВСУ и Украины.

Тех же, кто с оружием в руках примкнул к врагам России, вступил в ряды террористических группировок, союзных ВСУ, ожидает ещё более суровая участь. Об этом вчера сказал Владимир Путин на коллегии ФСБ. Президент призвал ФСБ искать поимённо каждого, кто с оружием в руках посягнул на свою Родину, выявлять и уничтожать.

Начало спецоперации привело к очень серьёзному кризису в среде так называемой творческой и интеллектуальной элиты, многие представители которой показали свою откровенно русофобскую сущность.