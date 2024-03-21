Филиппо с иронией прокомментировал фото Макрона, на котором тот боксировал

Французский политик Филиппо: Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится

0:30 Your browser does not support the audio element. Политика

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо с юмором прокомментировал новое фото президента Франции Эммануэля Макрона с тренировки по боксу. Шутку Филиппо опубликовал в соцсети.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Снимок сделан в черно-белом цвете. Макрон на фото в боксерских перчатках бьет грушу.

"Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится", — пошутил Филиппо.

Также по словам лидера французской партии, попытки выставить Макрона сильным лидером являются безыскусной пропагандой.