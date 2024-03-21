Филиппо с иронией прокомментировал фото Макрона, на котором тот боксировал

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо с юмором прокомментировал новое фото президента Франции Эммануэля Макрона с тренировки по боксу. Шутку Филиппо опубликовал в соцсети.
Снимок сделан в черно-белом цвете. Макрон на фото в боксерских перчатках бьет грушу.
"Макрон хочет сцепиться с Путиным, поэтому он готовится", — пошутил Филиппо.
Также по словам лидера французской партии, попытки выставить Макрона сильным лидером являются безыскусной пропагандой.
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