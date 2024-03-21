Пётр Толстой обещал, что мы "убьём всех французов на Украине"

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой жёстко высказался о французах на Украине

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой — правнук писателя Льва Толстого, сурово предупредил французов о смертельной опасности, которая их ожидает на Украине в случае их появления там. Для большей убедительности он сказал на французском языке следующее:

Фото: smotrim.ru

"Мы убьем всех французских солдат, которые придут на украинскую землю".

Также он отметило, что России "плевать на все лимиты и красные линии", которые ей прочерчивает президент Франции Эммануэль Макрон. Он имел ввиду, что во Франции озвучивали условия, при которых будут введены французские войска: это угроза взятия Киева или Одессы. Также неоднократно поднималась тема отправки войск. И по сведениям главы СВР Сергея Нарышкина на Украину уже готовится к отправке контингент численностью в 2000 солдат.