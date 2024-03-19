Врачи заявили, что ЦАХАЛ целенаправленно атакует медиков и больницы в Газе

Онколог Мэйнард: Израиль наносит целенаправленные удары по медикам и больницам

0:58 Your browser does not support the audio element. Политика

Как сообщает "РИА Новости", врачи, побывавшие в анклаве, сделали заявление, что Израиль целенаправленно совершает удары по медикам и больницам в секторе Газа.

Фото: wikidata.org by Али Хамад из APAimages, для Вафы

Так, британский онколог Ник Мэйнард находился в Газе на новогодние праздники, он видел, какие зверства совершает ЦАХАЛ.

"Я видел вещи, которые не ожидал увидеть в медучреждении. Я хотел бы развеять утверждения, которые мы слышим от израильтян и некоторых СМИ, по поводу прицельных бомбардировок и защиты мирных граждан. Я как любой врач, который был в Газе, могу развеять это заявление абсолютно уверенно", — сказал Мэйнард.

Он отметил, что для предотвращения гуманитарной катастрофы нужно в срочном порядке прекратить огонь. По его словам, израильская сторона заверяет, что удары наносятся по боевикам ХАМАС. Однако этим заявлениям не стоит доверять. В больницах нет никакой активности ХАМАС, также под больницами нет тоннелей.