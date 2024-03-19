Трамп считает, что США не должны платить за других членов НАТО

Британский телеканал GBNews опубликовал интервью, в котором бывший американский президент Дональд Трамп сказал, что Соединенным Штатам Америки нужно финансировать деятельность военного блока НАТО справедливо, чтобы не платить чужую часть.
"США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", — заявил Трамп.
По его словам, если другие члены Североатлантического альянса будут вносить в бюджет справедливую долю, то Америка будет исправно выполнять свои обязательства.
Напоминаем, что ранее Трамп говорил о том, что в случае его победы он будет созывать саммит НАТО для определения его будущего. Он высказывал недовольство деятельностью военного блока и грозился выйти из него.
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