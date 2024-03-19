Трамп считает, что США не должны платить за других членов НАТО

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Трамп призывает американцев не платить за других членов НАТО

0:44
Политика

Британский телеканал GBNews опубликовал интервью, в котором бывший американский президент Дональд Трамп сказал, что Соединенным Штатам Америки нужно финансировать деятельность военного блока НАТО справедливо, чтобы не платить чужую часть.

Трамп призывает американцев не платить за других членов НАТО
Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"США должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", — заявил Трамп.

По его словам, если другие члены Североатлантического альянса будут вносить в бюджет справедливую долю, то Америка будет исправно выполнять свои обязательства.

Напоминаем, что ранее Трамп говорил о том, что в случае его победы он будет созывать саммит НАТО для определения его будущего. Он высказывал недовольство деятельностью военного блока и грозился выйти из него.

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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