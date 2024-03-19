В ФРГ осудили планы использовать активы РФ для поддержки Украины

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Вагенкнехт считает планы ФРГ изъять активы РФ в пользу Киева экспроприацией

0:51
Политика

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт сделала заявление, что желание Германии и других стран Европы использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине будет являться открытой экспроприацией, которая в свою очередь навредит мировому порядку.

Вагенкнехт считает планы ФРГ изъять активы РФ в пользу Киева экспроприацией
Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0. by Free public domain CC0 image.

"Это неприкрытая экспроприация, которая, естественно, приведет к тому, что страны, которые, возможно, не входят в западный блок, будут очень тщательно обдумывать, держать ли им свои резервы в евро", — заявила она.

Также депутат считает, что такие заявление от правительства Германии являются опасным развитием событий. К тому же Российская Федерация пообещала дать зеркальный ответ.

По мнению Вагенкнехт, в международной политике уже не соблюдают законы и права собственности, хотя раньше этим дорожили государства, имеющие рыночную экономику.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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