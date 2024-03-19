В ФРГ осудили планы использовать активы РФ для поддержки Украины

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт сделала заявление, что желание Германии и других стран Европы использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине будет являться открытой экспроприацией, которая в свою очередь навредит мировому порядку.
"Это неприкрытая экспроприация, которая, естественно, приведет к тому, что страны, которые, возможно, не входят в западный блок, будут очень тщательно обдумывать, держать ли им свои резервы в евро", — заявила она.
Также депутат считает, что такие заявление от правительства Германии являются опасным развитием событий. К тому же Российская Федерация пообещала дать зеркальный ответ.
По мнению Вагенкнехт, в международной политике уже не соблюдают законы и права собственности, хотя раньше этим дорожили государства, имеющие рыночную экономику.
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