"Не угодил": в Литве отменили концерт Pupo после выступления в Кремле

В Литве отменён концерт певца и композитора из Италии Pupo

1:01 Your browser does not support the audio element. Политика

В Литве разразился скандал из-за отмены выступления итальянского исполнителя Энцо Гинацци, известного как Pupo. После выступления в Кремле его концерт отменили, передаёт Delfi, ссылаясь на организаторов мероприятия.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigio Latte is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Вместо итальянца Энцо Гинацци, который выступил в Кремле, в Шяуляй выступит другой певец", — сообщил директор концертного зала Ренатас Начаюс.

Стоит отметить, что итальянский артист понимал, что после концерта в России его будут активно критиковать на Западе, в том числе и на родине. Но он выразил надежду, что его выступление подарит гражданам России положительные эмоции.

Певческая карьера Гинацци продолжается с 1975. Было продано более 20 миллионов альбомов и выпущено 11 золотых дисков этого исполнителя. В 2019 году артист выступал на сцене в Одессе, а в ноябре стал одним из участников "Дискотеки "Авторадио" в Москве.