"Не угодил": в Литве отменили концерт Pupo после выступления в Кремле

В Литве разразился скандал из-за отмены выступления итальянского исполнителя Энцо Гинацци, известного как Pupo. После выступления в Кремле его концерт отменили, передаёт Delfi, ссылаясь на организаторов мероприятия.
"Вместо итальянца Энцо Гинацци, который выступил в Кремле, в Шяуляй выступит другой певец", — сообщил директор концертного зала Ренатас Начаюс.
Стоит отметить, что итальянский артист понимал, что после концерта в России его будут активно критиковать на Западе, в том числе и на родине. Но он выразил надежду, что его выступление подарит гражданам России положительные эмоции.
Певческая карьера Гинацци продолжается с 1975. Было продано более 20 миллионов альбомов и выпущено 11 золотых дисков этого исполнителя. В 2019 году артист выступал на сцене в Одессе, а в ноябре стал одним из участников "Дискотеки "Авторадио" в Москве.
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