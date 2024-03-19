Татьяна Москалькова заявила, победа Владимира Путина на выборах Президента РФ является залогом будущего великой России

Татьяна Москалькова, которая занимает пост уполномоченного по правам человека в России, заявила, что победа Владимира Путина на выборах является гарантией будущего РФ.
В своем Telegram-канале Москалькова написала поздравление Владимиру Путину с победой на выборах и сказала, что его желание утвердить социальную справедливость, стремление к миру и согласию и готовность к ответственности на посту президента является гарантией того, что у нашей страны есть великое будущее.
Москалькова писала и о том, что тот выбор, который сделали граждане России на выборах, показывает всем странам мира доверие народа к лидеру своего государства.
Она также добавила, что Путину удалось объединить граждан страны, вернуть их доверие к власти и вызвать гордость народа за свою страну.
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