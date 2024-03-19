Татьяна Москалькова заявила, победа Владимира Путина на выборах Президента РФ является залогом будущего великой России

Москалькова сказала, что победа Путина на выборах — залог будущего России

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

Татьяна Москалькова, которая занимает пост уполномоченного по правам человека в России, заявила, что победа Владимира Путина на выборах является гарантией будущего РФ.

Фото: legislation.council.gov.ru by The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence

В своем Telegram-канале Москалькова написала поздравление Владимиру Путину с победой на выборах и сказала, что его желание утвердить социальную справедливость, стремление к миру и согласию и готовность к ответственности на посту президента является гарантией того, что у нашей страны есть великое будущее.

Москалькова писала и о том, что тот выбор, который сделали граждане России на выборах, показывает всем странам мира доверие народа к лидеру своего государства.

Она также добавила, что Путину удалось объединить граждан страны, вернуть их доверие к власти и вызвать гордость народа за свою страну.