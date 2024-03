Татьяна Москалькова заявила, победа Владимира Путина на выборах Президента РФ является залогом будущего великой России

Your browser does not support the audio element.

Татьяна Москалькова, которая занимает пост уполномоченного по правам человека в России, заявила, что победа Владимира Путина на выборах является гарантией будущего РФ.

Фото: legislation.council.gov.ru by The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 Licence