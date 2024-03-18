Белый дом сделал неожиданное заявление после выборов в РФ: США продолжат работать, исходя из того, что Владимир Путин – президент

Администрация Белого дома заявила, что признает Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации и намерена вести дальнейшие отношения с учетом этого факта.
Это заявление последовало после того, как Центральная избирательная комиссия России объявила окончательные результаты выборов президента. По данным ЦИК, поддержка, оказанная Путину, составила почти 90% голосов избирателей по всей стране, превысив эту цифру в некоторых регионах. Зафиксирована также рекордно высокая явка избирателей.
Явка составила 77,44%. Владимир Путин набрал 87,28% голосов.
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