Белый дом сделал неожиданное заявление после выборов в РФ: США продолжат работать, исходя из того, что Владимир Путин – президент

Белый дом признал Путина президентом России

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика

Администрация Белого дома заявила, что признает Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации и намерена вести дальнейшие отношения с учетом этого факта.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Это заявление последовало после того, как Центральная избирательная комиссия России объявила окончательные результаты выборов президента. По данным ЦИК, поддержка, оказанная Путину, составила почти 90% голосов избирателей по всей стране, превысив эту цифру в некоторых регионах. Зафиксирована также рекордно высокая явка избирателей.

Явка составила 77,44%. Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

Ранее Pravda.ru сообщала, какие мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ.