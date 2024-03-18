Китай грозит бойкотом: КНР может отказаться от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на них не будет России

По мнению западных чиновников, Китай готов бойкотировать будущие мирные переговоры по урегулированию ситуации в Украине, если западные страны не согласятся на участие России в этих встречах.
Подобные выводы сделал ресурс Politico, ссылаясь на источники в своем материале.
Публикация гласит, что Китай настаивает на необходимости допустить Россию к участию в предстоящих мирных переговорах. Швейцария также поддерживает идею вовлечения России в переговоры.
Китай может серьёзно подорвать легитимность любых переговоров по Украине, если его требования не будут выполнены.
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