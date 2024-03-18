Китай грозит бойкотом: КНР может отказаться от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на них не будет России

Китай будет бойкотировать переговоры по Украине без РФ

0:36 Your browser does not support the audio element. Политика

По мнению западных чиновников, Китай готов бойкотировать будущие мирные переговоры по урегулированию ситуации в Украине, если западные страны не согласятся на участие России в этих встречах.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.

Подобные выводы сделал ресурс Politico, ссылаясь на источники в своем материале.

Публикация гласит, что Китай настаивает на необходимости допустить Россию к участию в предстоящих мирных переговорах. Швейцария также поддерживает идею вовлечения России в переговоры.

Китай может серьёзно подорвать легитимность любых переговоров по Украине, если его требования не будут выполнены.