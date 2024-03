Китай грозит бойкотом: КНР может отказаться от участия в возможных мирных переговорах по Украине, если на них не будет России

Your browser does not support the audio element.

По мнению западных чиновников, Китай готов бойкотировать будущие мирные переговоры по урегулированию ситуации в Украине, если западные страны не согласятся на участие России в этих встречах.

Фото: openverse by jamiejohndavies is licensed under "China Flag and Dome" by jamiejohndavies is licensed under CC BY 2.0.