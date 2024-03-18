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Мария Захарова сравнила МИД Германии со зверьём, боящимся огня

Захарова отреагировала на решение Германии называть президента России без должности

1:19
Политика

Офпред МИД РФ Мария Захарова процитировала Редьярда Киплинга в ответ на инициативу немецких коллег не указывать в официальных документах должность президента России Владимира Путина, передаёт РИА Новости.

Захарова отреагировала на решение Германии называть президента России без должности
Фото: CreativeCommons by Сурен is licensed under CC BY 3.0

"Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имён, лишь бы не называть его прямо", — написала дипломат в своём Telegram-канале.

Она в шутку призвала вызвать врачей на Вердершер Маркт, 1, так как у обитателей, находящихся по этому адресу, явно "проблемы с памятью и острые фобии". Дипломат задала вопрос политикам ФРГ, когда в их стране будет демократичная система выборов. Она подчеркнула что российские выборы были проведены в соответствии с законодательством, при соблюдении международных стандартов и норм.

До этого офпред немецкого МИД Себастиан Фишер заявил, что в ведомстве после президентских выборов в РФ будут прописывать президента России Владимира Путина в документах только по имени и фамилии.

Недавно ЦИК проинформировала, что после обработки 100% протоколов, действующий российский лидер Владимир Путин набрал 87,28% голосов. На выборах была зарегистрирована рекордная в новейшей российской истории явка — 77,44%.

 

 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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