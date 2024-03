Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон вернуться к переговорам по ДСНВ-3

Your browser does not support the audio element.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы к переговорам с РФ и КНР, посвящённым контролю над вооружениями без предварительных условий, передаёт ТАСС.

Фото: wikimedia.org by Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0