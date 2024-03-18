Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон вернуться к переговорам по ДСНВ-3

США выразили готовность к двусторонним переговорам с Россией и Китаем по контролю над вооружениями

1:10 Your browser does not support the audio element. Политика

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США готовы к переговорам с РФ и КНР, посвящённым контролю над вооружениями без предварительных условий, передаёт ТАСС.

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Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш на заседании Совбеза призвал Белый дом и Кремль вернуться к переговорам по исполнению ДСНВ-3 и договориться о соглашении, которое заменит этот документ.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков пообещал, что Москва будет придерживаться количественных ограничений по Договору о СНВ в пределах срока его действия, если администрация Байдена не сделает эту задачу бессмысленной.

Договором, ратифицированным в Праге в 2010 году, предусматривается инспекционная деятельность любой из сторон соглашения. Но американцы целенаправленно не выполняют свои пункты документа в указанной сфере деятельности. Это и стало причиной приостановки сотрудничества. В ответ на это американцы отозвали выданные специалистам РФ визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ, а также прекратили передавать данные о пусках ракет.