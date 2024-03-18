Во Франции считают, что Путин поместил Россию в центр мировой дипломатии

Политик Филиппо заявил, что Путин поставил РФ в центр мировой дипломатии

1:14 Your browser does not support the audio element. Политика

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо сообщил, что итоги выборов российского президента показали, что россияне доверяют Владимиру Путину. Также они видят, что ему удалось поднять РФ на мировой политической арене, несмотря на санкционные ограничения от Запада. Об этом пишет "РИА Новости".

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Он добавил, что Путин смог за 20 лет восстановить Российскую Федерацию, государственную власть. Ему удалось сохранить контакты с другими странами, несмотря на западные санкции, которые длятся уже 2 года. Поэтому местное население России все это видит и ценит.

"Путину удалось убедить русских своей способностью за 20 лет восстановить Россию и государственную власть, а также показать, что он не изолирован в мире, несмотря на тяжелые западные санкции с 2022 года. Он вновь поместил Россию в центр мировой дипломатии. Россияне это видят и ценят", — сказал политик.

Напоминаем, что 15-17 марта состоялись президентские выборы в России. По результатам голосования победил Владимир Путин. Отмечается, что явка избирателей была одной из самых высоких за всю историю России.



