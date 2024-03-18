В России дали ответ на отказ Украины продлевать контракт с «Газпромом»

Депутат Государственной Думы Валерий Селезнев прокомментировал решение Украины не продлевать соглашение с "Газпромом" о транзите газа через европейские страны после 31 декабря. Об этом сообщает "Лента.ру".
По мнению депутата, такие слова украинского правительства являются настоящим блефом.
"Они говорят, что если Европа запросит эти транзитные мощности, то Украина их с удовольствием предоставит. Если перевести эти слова, то Украина говорит, что мы платить за транзит не будем и переваливаем это на плечи европейцев", — сказал парламентарий.
Депутат отметил, что если даже Украина откажется от транзита российского газа в Европу, то РФ задействует другие маршруты для доставки энергетических ресурсов.
Селезнев добавил, что Киев просто добавляет себе проблем, в то время как у российского стороны никаких сложностей не возникнет. По его словам, Украина пытается шантажировать страны Восточной Европы. К тому же объемы поставляемого голубого топлива через украинскую территорию сейчас минимальны.
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