В России дали ответ на отказ Украины продлевать контракт с «Газпромом»

Депутат Селезнев: отказ Украины продлевать контракт с «Газпромом» является блефом

1:04 Your browser does not support the audio element. Политика

Депутат Государственной Думы Валерий Селезнев прокомментировал решение Украины не продлевать соглашение с "Газпромом" о транзите газа через европейские страны после 31 декабря. Об этом сообщает "Лента.ру".

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По мнению депутата, такие слова украинского правительства являются настоящим блефом.

"Они говорят, что если Европа запросит эти транзитные мощности, то Украина их с удовольствием предоставит. Если перевести эти слова, то Украина говорит, что мы платить за транзит не будем и переваливаем это на плечи европейцев", — сказал парламентарий.

Депутат отметил, что если даже Украина откажется от транзита российского газа в Европу, то РФ задействует другие маршруты для доставки энергетических ресурсов.

Селезнев добавил, что Киев просто добавляет себе проблем, в то время как у российского стороны никаких сложностей не возникнет. По его словам, Украина пытается шантажировать страны Восточной Европы. К тому же объемы поставляемого голубого топлива через украинскую территорию сейчас минимальны.