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"Это не так". Песков прокомментировал заявление вдовы Навального*, что ее мужа убили в колонии российские власти

Песков ответил на слова Юлии Навальной о том, что ее мужа "убил Путин"

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Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление вдовы Алексея Навального* о его убийстве российскими властями.

Песков ответил на слова Юлии Навальной о том, что ее мужа "убил Путин"
Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Это не так", — ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что в Кремле рассматривали идею обмена Навального* с условием, что он никогда не вернется в Россию. Однако до самих переговоров дело не дошло, подчеркнул Песков.

Алексей Навальный* умер в колонии 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание, а позже скончался. По предварительным данным источника RT, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Ранее Владимир Путин прокомментировал смерть Навального*.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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