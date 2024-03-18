"Это не так". Песков прокомментировал заявление вдовы Навального*, что ее мужа убили в колонии российские власти

Песков ответил на слова Юлии Навальной о том, что ее мужа "убил Путин"

0:49 Your browser does not support the audio element. Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление вдовы Алексея Навального* о его убийстве российскими властями.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

"Это не так", — ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь сообщил, что в Кремле рассматривали идею обмена Навального* с условием, что он никогда не вернется в Россию. Однако до самих переговоров дело не дошло, подчеркнул Песков.

Алексей Навальный* умер в колонии 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание, а позже скончался. По предварительным данным источника RT, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Ранее Владимир Путин прокомментировал смерть Навального*.