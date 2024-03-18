"Это не так". Песков прокомментировал заявление вдовы Навального*, что ее мужа убили в колонии российские власти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление вдовы Алексея Навального* о его убийстве российскими властями.
"Это не так", — ответил Песков на соответствующий вопрос РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь сообщил, что в Кремле рассматривали идею обмена Навального* с условием, что он никогда не вернется в Россию. Однако до самих переговоров дело не дошло, подчеркнул Песков.
Алексей Навальный* умер в колонии 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание, а позже скончался. По предварительным данным источника RT, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Ранее Владимир Путин прокомментировал смерть Навального*.
Актер ушел из жизни из-за проблем с сердцем.