Путин обещал не оставить участников РДК* в покое

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Владимир Путин прокомментировал деятельность РДК*

0:59
Политика » Выборы

Президент Владимир Путин ответил на вопрос касательно сущности Русского добровольческого корпуса* и итогов его деятельности. 

Владимир Путин прокомментировал деятельность РДК*
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Путин сказал, что деятели Русского добровольческого корпуса* являются наследниками предателя Власова и его организации, он назвал их предателями. Путин признал, что хотя в России и нет смертной казни, но отношение к этим лицам будет таким, как к врагам, вооружённым и причиняющим вред стране. Путин пообещал, что спецслужбы вычисляют каждого участника этих отрядов и никто не избежит возмездия.

"В покое не оставим!"

Президент сказал, что сейчас Украина бросает этих деятелей "на убой" в ходе атак на границы России. Участники РДК* отличаются низкой боеспособностью, их легко определяют по слабой боевой выучке. Неонацисты несут большие потери, и Путин считает, что "нас это устраивает."

РДК* - террористическая неофашистская организация, запрещена в РФ. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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