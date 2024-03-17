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Вражеские попытки вмешательства в выборы провалились: первые результаты подсчетов голосов в России

Пискарев: первые результаты выборов говорят, что попытки ВСУ вмешаться в процесс провалились

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Политика » Выборы

Согласно первым результатам выборов президента России, подсчетам голосов и данным exit poll, все усилия врагов Российской Федерации по вмешательству в выборы и оказанию влияния на решение российских граждан оказались неудачными.

Пискарев: первые результаты выборов говорят, что попытки ВСУ вмешаться в процесс провалились
Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Такое заявление сделал глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев.

Предварительные итоги выборов указывают на то, что граждане России смогли свободно и независимо проявить свою позицию, игнорируя враждебное давление и попытки манипуляций извне.

Напомним, президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Официальные результаты будут объявлены в понедельник.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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