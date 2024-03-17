Вражеские попытки вмешательства в выборы провалились: первые результаты подсчетов голосов в России

Согласно первым результатам выборов президента России, подсчетам голосов и данным exit poll, все усилия врагов Российской Федерации по вмешательству в выборы и оказанию влияния на решение российских граждан оказались неудачными.
Такое заявление сделал глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев.
Предварительные итоги выборов указывают на то, что граждане России смогли свободно и независимо проявить свою позицию, игнорируя враждебное давление и попытки манипуляций извне.
Напомним, президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Официальные результаты будут объявлены в понедельник.
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