Вражеские попытки вмешательства в выборы провалились: первые результаты подсчетов голосов в России

Пискарев: первые результаты выборов говорят, что попытки ВСУ вмешаться в процесс провалились

0:42 Your browser does not support the audio element. Политика Выборы

Согласно первым результатам выборов президента России, подсчетам голосов и данным exit poll, все усилия врагов Российской Федерации по вмешательству в выборы и оказанию влияния на решение российских граждан оказались неудачными.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Такое заявление сделал глава комиссии Госдумы по иностранному вмешательству Василий Пискарев.

Предварительные итоги выборов указывают на то, что граждане России смогли свободно и независимо проявить свою позицию, игнорируя враждебное давление и попытки манипуляций извне.

Напомним, президентские выборы в РФ проходили с 15 по 17 марта. Официальные результаты будут объявлены в понедельник.