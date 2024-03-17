Даванков отметил, что Путин фактически выиграл выборы

Владислав Даванков - кандидат в президенты от партии "Новые люди" признал, что победа Владимира Путина на выборах очевидна.
Владислав Даванков получает или второе или третье место по результатам подсчётов порядка 30 % голосов. Он участвует в выборах в первый раз в качестве кандидата и вполне доволен итогом голосования. Команда Даванкова намерена подготовить собранные в ходе кампании пожелания для представления в Госдуме и президенту в ходе его возможной встречи с бывшими кандидатами в президенты. Партия "Новые люди" и её кандидат Владислав Даванков выступали с либерально-рыночными инициативами во внутренней политике и особенно акцентировали внимание на поддержку бизнеса.
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