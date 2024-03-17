Чучела американского лидера Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского сожгли в станице Луганской в ходе празднования Масленицы, передаёт ТАСС.
Местные жители решили прикрепить к набитым соломой фигурам фото лиц глав "Незалежной" и США. Кукла Байдена была одета в классический костюм, а кукла Зеленского — в зелёную одежду.
Сообщается, что эта акция была проведена в ответ на обстрелы мирных городов ЛНР со стороны ВСУ. Символично, что чучела были сожжены рядом с центральным избирательным участком.
Отмечается, что в новых регионах люди идут на выборы как на праздник. При этом голосование в этом году совпало с празднованием Масленицы, и на многих участках избирателей угощают блинами. Жители ЛНН голосуют, несмотря на угрозы со стороны Киева.
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