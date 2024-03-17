Чучела Байдена и Зеленского сожгли на Масленицу в станице Луганской

РИА Новости: в ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского

0:51 Your browser does not support the audio element. Политика

Чучела американского лидера Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского сожгли в станице Луганской в ходе празднования Масленицы, передаёт ТАСС.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Местные жители решили прикрепить к набитым соломой фигурам фото лиц глав "Незалежной" и США. Кукла Байдена была одета в классический костюм, а кукла Зеленского — в зелёную одежду.

Сообщается, что эта акция была проведена в ответ на обстрелы мирных городов ЛНР со стороны ВСУ. Символично, что чучела были сожжены рядом с центральным избирательным участком.

Отмечается, что в новых регионах люди идут на выборы как на праздник. При этом голосование в этом году совпало с празднованием Масленицы, и на многих участках избирателей угощают блинами. Жители ЛНН голосуют, несмотря на угрозы со стороны Киева.