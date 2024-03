Чучела Байдена и Зеленского сожгли на Масленицу в станице Луганской

Чучела американского лидера Джо Байдена и главы киевского режима Владимира Зеленского сожгли в станице Луганской в ходе празднования Масленицы, передаёт ТАСС.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International