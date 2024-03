В Германии "медленно, но верно" ищут для Украины "другое решение"

Обозреватель Геррит Зебальд в эфире телеканала ФРГ Welt признал, что Берлин неохотно, но постепенно начинает понимать, что Киев не сможет вернуть утраченные земли, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International