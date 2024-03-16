В Германии "медленно, но верно" ищут для Украины "другое решение"

Welt: Запад перестал верить в победу Киева

0:56 Your browser does not support the audio element. Политика

Обозреватель Геррит Зебальд в эфире телеканала ФРГ Welt признал, что Берлин неохотно, но постепенно начинает понимать, что Киев не сможет вернуть утраченные земли, передаёт РИА Новости.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Журналист считает, что по этой причине глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених призвал продумать шаги по заморозке вооруженного конфликта в "Незалежной", чтобы после положить ему конец.

"Продумываются варианты выхода. По крайне мере, они прямо говорят, что важно найти другое решение, поскольку Украине уже не вернуть потерянные земли", — сказал журналист.

До этого генерал ВС ФРГ в отставке Харальд Куят призвал западных лидеров "точно уяснить", что никакое "чудо-оружие" не даст возможности победить Россию.

Многие на Западе понимают, что конфликт в "Незалежной" ничем хорошим для них не закончится, поэтому поддержка Владимира Зеленского ослабевает.